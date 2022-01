A hivatalos megnyitó az ötszáz fős nagyteremben volt, és üdítő módon eltért az ilyen és hasonló protokolláris eseményeken megszokott sablonoktól. Már az is közvetlenebbé tette a fiatalok és leendő oktatóik első találkozását, hogy elsőként egy szentesi diák mondhatta el, ő tulajdonképpen miért is érkezett, és mi keltette fel érdeklődését éppen a kecskeméti egyetem iránt (Máté válasza szerint egyébként a mérnökinformatikus alapszak és a duális képzés). Majd az is kiderült, hogy az éppen habilitációjára készülő dr. Fülöp Tamás rektor szabadidejében szívesen ül motorra és tesz kisebb-nagyobb túrákat hazánkban. Az sem szokatlan látvány, hogy az egyetemre bukósisakkal a kezében megy be.