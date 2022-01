Font Sándor, Kiskőrös és térsége országgyűlési képviselője (Fidesz-KDNP) arra emlékeztetett, hogy jelentős fordulat a szakképző iskolák életében akkor következett be, amikor az ágazati minisztériumokhoz kerültek az oktatási tárcától ezek az intézmények. Így az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum létrejöttével a Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium is. – Pölöskei Gáborné, az ITM szakképzési intézmények működéséért felelős helyettes államtitkára később személyesen is járt az intézményben, és meggyőződhetett az áldatlan körülményekről. Ezt követően indult el az a döntéssorozat, amelyben a kormány pénzt rendelt az új sportcsarnok tervezéséhez és kivitelezéshez – mondta képviselő.