– Hosszú évek után sikerült betölteni a tartósan üres háziorvosi praxisokat, valamint egy fogorvosi állást. Kiemelt feladatunknak tekintjük a járóbeteg-szakellátás megfelelő, a betegek igényeit, valamint a kor követelményeit is figyelembe vevő elhelyezését.

Elképzeléseink között szerepel egy új betegellátó intézmény kialakítása, ami a volt gyógyszertár és a helytörténeti gyűjtemény helyiségeiben kapna helyet.

Magyarország Kormányának köszönhetően összesen több mint háromszázmillió forintot fordíthat a város belterületi utak fejlesztésére, valamint pályázati siker esetén a Szabadszállás–­Kunadacs közötti összekötő út rekonstrukciója is megvalósulhat. Az infrastrukturális fejlesztések mellett kiemelt cél a város gazdasági életének élénkítése is. A Budapest–Belgrád-gyorsvasút rekonstrukciója, valamint az „M8-as autópálya” projekt jelentősen hozzájárulhat a meglévő ipari park kihasználtságának növeléséhez is – mondta el Darabos József polgármester.