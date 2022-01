A gazdasátorban baráti társaságok is találkoztak. Sok mindenről szó esett, így például arról is, hogy a napokban hó esett a környéken. Legalább volt csapadék, ami egyre ritkább a Duna-Tisza közén. Bránya György hegybíró megemlítette, hogy 100 milliméternyi nedvesség hiányzik a földekről. Az elmúlt két évben olyan szárazság érte a térséget, hogy ha az idei év is hasonló lesz, akkor sok ültetvény tönkre mehet. Szőlőt nem is éri meg telepíteni, mert csak az öregek tőkék gyökerei képesek 7-8 méter mélyre leágazni, ahol még van egy kis nedvesség a földekben.