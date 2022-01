– Ez egyébként egy elég képlékeny fogalom, hogy ki az influencer. A tízezer fő fölötti követővel rendelkező egyén már influencernek számít. Azt gondolom, hogy magyar viszonylatokban ezt nehéz elérni. Hozzánk bárki jöhet, aki tartalmat gyárt. A képzés gyakorlatorientált, tartalmaz többek között empátiatréninget, pszichológiai játékokat és klinikai szakpszichológusként magam is nagy hangsúlyt fektetek a pszichiátriai kórképek ismertetésére. Nagyon fontos, hogy lássák az emberek, mit okozhat egy „ártatlan” vicc vagy nyilvános megalázás. Szó volt arról is egyebek mellett, hogy hogyan lehet megállítani, ha valakit agresszió ér az online térben. Mi megpróbáljuk az összes stratégiát bemutatni, és reméljük, hogy a hallgatók is jönnek további ötletekkel, hogy mivel tudjuk egymást segíteni ebben a küzdelemben. Remélhetőleg olyan közösséget tudunk építeni, amely az etikus tartalomgyártás mellett ki fog állni. Ezzel együtt a cyberbulliingről is szó van, azt reméljük, hogy tényleg végre eljut a fiatalokhoz is. Nagyon sok influencer még csak 12–14 éves, tehát nagyon fiatalokat is szeretnénk megcélozni. Első alkalommal őket még nem sikerült elérni, de reméljük, hogy hozzájuk is eljutunk, mert ennek a korosztálynak is nagyon fontos lenne erről beszélni – mondta Hal Melinda pszichológus.