A ponthatárhúzás a tervek szerint július 21-én lesz.

Augusz­tus 5-ig a besorolási döntésről szóló határozatot is közzéteszik, az egyetemek pedig augusztus 8-ig elküldik a felvételi határozatot a leendő elsőéveseknek. Az Oktatási Hivatal nemrég felhívta a figyelmet, hogy a rendes, a szintemelő, az előrehozott, a kiegészítő, az ismétlő, a javító és a pótló érettségi vizsgákat a 2023. október-­novemberi vizsga időszakáig még a jelenlegi követelmények alapján kell letenni. Persze ez alól kivétel, ha valaki a 2020-ban módosított Nat szerint kezdte meg tanulmányait (vagyis most tizedikes), és előrehozott vizsgát szeretne tenni; ott már az új vizsgakövetelmények kerülnek elő 2022-ben és 2023-ban is.