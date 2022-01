Az elmúlt időszakban számtalan megkeresés érkezett a halasi önkormányzathoz is a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának újjáépítése kapcsán, különös tekintettel a várható kisajátítások vonatkozásában. A halasi önkormányzat is érintettje, de nem projektgazdája a beruházásnak, abban nem vesz részt – tájékoztatott közösségi oldalán Fülöp Róbert polgármester, aki ettől függetlenül fontos feladatának tekinti, hogy információkkal segítse a lakosságot. A városvezető közölte, hogy az elmúlt időszakban is több alkalommal megkereste az érintett minisztériumokat és a projekt egyéb szereplőit, az így kapott információk alapján arról tájékoztatott, hogy a beruházás végső állapotát meghatározó kiviteli tervek jelenleg is készülnek, azonban az már most kijelenthető, hogy – kevés kivételtől eltekintve – a kisajátítási eljárások elsősorban azon ingatlanokat érintik majd részben vagy egészben, amelyek a vasút területével közvetlenül határosak.