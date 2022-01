Mint arról mi is beszámoltunk, a beoltottak száma 6 268 108 fő, közülük 5 986 342 fő már a második, 3 184 580 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. 2429 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 264 709 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 39 517 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 124 945 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 100 247 főre csökkent. 3335 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 316-an vannak lélegeztetőgépen. Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed. A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma a variánsok irányába vizsgált minták alapján megállapította, hogy hazánkban az új fertőzések több mint 11%-ért az omikron mutáció a felelős. Január 6. csütörtök és 8. szombat között újabb oltási akció lesz, amikor előzetes időpontfoglalás nélkül lehet menni oltásra. Ma megérkezett a Pfizer második a gyermekek oltásához való vakcinaszálltmánya – írja a koronavírus.gov.hu.