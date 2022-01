Mint arról mi is beszámoltunk, a beoltottak száma 6 272 718 fő, közülük 5 996 472 fő már a második, 3 198 951 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. 6454 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 276 433 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 80 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 39 679 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 133 345 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 103 409 főre emelkedett. 3101 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 307-en vannak lélegeztetőgépen. Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed. Ma délután újabb oltási akció kezdődik és januárban minden csütörtök és péntek délután, valamint szombatonként lesz oltási akció, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül lehet menni oltásra a kórházi oltópontokra és a kijelölt járásközponti szakrendelőkbe – írja a koronavírus.gov.hu.