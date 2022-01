A tavalyi évhez hasonlóan az idén is elkészítették az ínyencségeket. A helyi Kiskőrösi Gazdakör Egyesület az információink szerint egy 202 kilós hízót dolgozott fel. Ebből egyebek mellett több tucat szalámit, 50–60 hurkát és kolbászt készítettek. A munka felelősségteljes irányítását Somogyi Szilvia vállalta fel, a fűszerezett darált húst is ő keverte be. Kiskőrösön a szájhagyomány szerint úgy tartják, hogy akkor sikerül igazán a szalámi, ha női kéz keveri össze a hozzávalókat. Ő pedig a családja régi receptje szerint a darált húst, a sót, az őrölt köményt és az őrölt paprikát megfelelő arányban keverte össze. Tett a húsba egy kevés csípős paprikát is a csemege mellett, hogy pikánsabb legyen a szalámi íze. A paprikát Domonyi László polgármester biztosította. A maradék húsból pecsenye készült, és töltött káposztába való húsnak is jutott.