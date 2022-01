A nagykőrösi férfi egy esetben a kölcsön fedezeteként egy személyautót is felajánlott azzal, hogy ha nem fizet, a sértett másnap viheti a kocsit. Erről adásvételi szerződést is kötöttek. Valójában azonban a fedezetként „adott” autó nem volt a vádlott tulajdonában, így a valótlan szerződés is a sértett megtévesztését szolgálta.