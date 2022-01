Az ünnepség végén a barantások díszsortűz jelleggel, ostorcsapással díszelegtek a hősi halottak előtt. Végh László szervező, érdeklődésünkre elmondta, hogy Bácsalmáson most először emlékeztek meg a Don-kanyar hőseiről. Az összejövetelen a barantásokon kívül a cserkészek, nemzetőrök és a polgárőrök is reszt vettek. Mint azt Végh László portálunknak elmondta, nagy öröm számára, hogy az ünnepségre a helybelieken kívül Kalocsáról és Temesvárról is érkeztek vendégek.