Csáki Béla az óvoda építéséről elmondta, ezt ne úgy képzeljük el, mint napjainkban, hogy pályázati forrásból, kivitelező céggel megépíttették. – Mi magunk csináltuk: szerveztem egy építőbrigádot, felvettem egy kőművest, aki a munkát szakmailag irányította, a helybeliek pedig társadalmi munkában segítették az építkezést. Nagyon sokan, szívesen jöttek dolgozni, ebből is látszott, hogy összetartó közösség a fülöpjakabi. Több hasonló megmozdulást is szerveztünk: így készült el a falu sportpályája és szabadidőparkja is, ahol közösen ültettünk el több száz fát.