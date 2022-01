A fotópályázat és verseny célja, hogy az alkotók lencséjén keresztül, egyedi látásmóddal mutassa be a Széchenyiváros természeti és épített örökségét, az itt élők ünnepeit és mindennapjait, mindazt, amire büszkék lehetünk a városrészben. A kezdeményezés lehetőséget nyújt a résztvevőknek arra is – legyen profi vagy hobbifotós -, hogy alkotásait a nagyközönség előtt is megmutassa, népszerűsítse - olvasható a fotópályázat kiírásában. A zsűri olyan képeket vár, amelyek megfelelnek a kiírás technikai feltételeinek, valamint alkalmasak arra, hogy kiállításokon és a pályázat képeit tartalmazó albumban megjelenjenek.