A legkeményebb, a központ munkatársai számára is nehezen feldolgozható eseteket a kapcsolati erőszak és a szexuális erőszak áldozatainak gyakran drámai történetei jelentik. Sajnos a tavalyi év során nem egy olyan ügyük volt, mikor kiskorú lett áldozata az apja vagy nevelőapja által elkövetett szexuális erőszaknak. Egy rendszeresen bántalmazott nőnek vagy egy molesztált tinédzserlánynak már ahhoz is nagy lelkierőre és bátorságra van szüksége, hogy traumájáról beszéljen valakivel, vagy felkeresse a központot, és egy idegennek megnyíljon. Az irodában kifejezetten ügyelnek arra, hogy egy női áldozat először vélhetően inkább egy nővel szeretne szót váltani, és az érzelmi-lelki támogatás terén a pszichológus szakmai támogatására is támaszkodhatnak. Dr. Barta Gábor elárulta: az is egy fontos dolog, hogy az áldozatokat egyáltalán meggyőzzék: nem szabad magukat hibáztatniuk, ha ők voltak a bűncselekmény elszenvedői, azért nem ők a hibásak. Egyesek ugyanis – akár környezetük hatására – nem is az elkövetőben, hanem saját viselkedésükben látják (részben) a gondok forrását.