– Közösségi foglalkoztatásra, bérköltségre és eszközbeszerzésre is nyertünk több mint ötmillió forintot,

amiből egy évig tudunk foglalkoztatni a szélmalomnál egy dolgozót, aki programokat szervez. A szélmalomhoz még egy fedett szabadtéri színpadot is beszereztünk a LEADER-pályázatból, ami az elmúlt év végére már a helyére is került. Elkészült az egészségházunk is, amelyet belügyminisztériumi pályázatból valósítottunk meg, 30 millió forintos támogatásból. Itt van a védőnői szolgálat, ahol elsősorban energetikai korszerűsítés zajlott, illetve egy nagyon fontos eleme volt a beruházásnak az akadálymentesítés. A hátsó bejáratot akadálymentesítettük, illetve fedett babakocsi-tárolót is kialakítottunk. Az épületben megtörtént a villamos és gázhálózat, valamint a tető felújítása is – sorolta a polgármester.