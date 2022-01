– Verset írni különben már igen korán kezdtem: nyolcéves koromból maradt fönn az első. Alkalmi költeményekkel mindig is szórakoztattam a környezetemet: középiskolában például nőnapi verset is írtam magyartanárnőmnek; az én „csasztuskáimat” is előadtuk osztálytársaimmal a szerenádon; később vált szokásommá, hogy a különböző táborokat, kirándulásokat versben örökítettem meg. Írtam persze komoly verseket is. A legtöbbet főiskolás koromban, rengeteg szerelmes verset: azt mondják, minden szerelmes költő – mesélte a jó kedélyű szerző, aki hozzátette: részsikereket valójában a humoros rímeivel ért el.