Marika néni esetével hírportálunk egy ízben már részletesen foglalkozott. A most 75 éves kecskeméti asszony korábban kocsmában dolgozott a piactéren, majd máriahegyi házuk melléképületében nyitott italmérést. Férje halála után már nagynak érezte a házat, egyedül nehezen tudta fenntartani, és elhatározta, hogy eladja. Így is történt, elköltözött Felsőcsalánosra, de az új házban sem találta helyét. Balsorsa ekkor az egyik belvárosi ingatlanközvetítő iroda munkatársával, egy középkorú nővel hozta össze (az irodát Marika néni nem akarta megnevezni, csak egy céges névjegykártyát mutatott). Az ingatlanos intézte neki a felsőcsalánosi ház és a máriahegyi italmérés eladását is. Az idős asszony nem tagadja: bizalmába férkőzött a nő, aki azzal hízelgett neki, hogy az édesanyját látja benne, tiszteli és szereti, és kocsijával hozta-vitte.