A személykocsi felújításokon kívül tavaly folytatódott a FLIRT motorvonatok egységesítése, a korábbi 9-et követően további 22 darab, régebbi piros motorvonat kapta meg az új, egységes színvilágot – így már elkészült a flotta több mint fele. A fejlesztésnek köszönhetően a hatvan FLIRT motorvonat műszaki színvonala megegyezik majd az újabb, kék-fehér festésű, azonos típusú, de bizonyos részegységeiben modernebb gyártmányokkal. Korszerűbb lesz az utastájékoztató-rendszer; laptopok, mobiltelefonok töltéséhez használható dugaszoló aljzatokat és USB-töltőket szerelnek be az ülések mellé; tovább fejlesztik az ajtóknál beszerelt mozgássérült-emelőket; a mosdók belső felületét graffiti- és karcálló fóliával fedik be; a vakok és gyengénlátók egyértelmű eligazodása és tájékoztatása érdekében pedig Braille-írásos szövegeket helyeznek el a fedélzeten. Az utasbiztonság fokozása érdekében korszerűsítik a videós térfigyelő rendszert is, a képminőség javulása mellett a készülékek éjjellátó funkcióval is rendelkeznek majd. A többi belsőleg megújított FLIRT átalakítása 2022 végéig fejeződhet be, a vonatok külső átalakítása pedig 2023 végére készülhet el.