Helyi magánvállalkozás nyert 21 millió forintos állami támogatást a község egyetlen élelmiszerboltjának felújítására, és arra, hogy lehetővé tegye a recept nélkül kapható gyógyszerek forgalmazását. Ennek azért van jelentősége, mert a településen nem üzemel patika, így az idősödő lakosságnak jelenleg a kilenc kilométerre lévő Dunapatajig kell utazni, akár csak egy pár szem orvosságért is. Az ötmillió forintos önerőt igénylő beruházást kedden jelentette be a helyszínen Horváth Sándor üzletvezető és a projekt érdekében közbenjáró Font Sándor országgyűlési képviselő. A honatya jelezte: szimbolikus esemény az elnyert pályázat, hiszen a térség egyik legkisebb, mintegy 300 fős településére is jutott forrás a Magyar Falu Programból.