Tapodi Kálmán

A tábor lételeme a szabadság, ami a jövőjét is jelentheti

Négy évtizede minden évben megnyitja kapuit Hajós „reneszánsz műhelye”, az ország egyik legrégebbi, folyamatosan működő alkotótábora. Jómagam többször is jártam a Borok és Művészetek Házában, ahol mindig kiállítással zárul az alkotók összejövetele. A megszületett művek is bizonyítják a Kant-féle gondolat igazát: „Szép az, ami érdek nélkül tetszik.”

Alföldi Albert népművelőként hívta életre az első tábort és nyolcvanon túl is részese a hajósi értékteremtésnek. „A tábor lételeme a szabadság, ami a jövőjét is jelentheti” - fogalmazott Alföldi Albert, aki úgy vélekedett: „A helyi közösségeknek is hagyni kell, hogy megteremtsék saját életüket. Ha ennek teret ad a mindenkori hatalom, akkor boldogulni fog ez az ország, mert regulában nem szeretnek élni az emberek.”

Berci 'bához hasonlóan gondolkodó, kovászemberekből több kellene a világba, hogy még jobb hely legyen.