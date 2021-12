Még egy érdekes kérdés szóba került a testületi ülésen a témában. Az ellenzék részéről felvetődött, hogy lehetne akár Kecskeméten is modern, automatizált parkolóház. Homoki Tamás alpolgármester viszont elmondta, ezt még nem tartaná aktuálisnak Kecskeméten. Emlékeztetett, éveket vett igénybe, míg a vásárlók megszokták a piaci mélygarázst, nehéz elképzelni, hogy a kecskemétiek könnyen megbarátkoznának egy olyan robotizált parkolóval, ahol a bejáratnál „futurisztikus módon leadjuk az autót”. Hozzátette, a városvezetés évekig kérte a jelentkező befektetőket, hogy mutassák be egyetlen helyszínen a működését, hiába. Az önkormányzat pedig azt nem vállalja be, hogy Kecskemét legyen a „puding próbája”. Végül az egész előterjesztést 18 igennel, 1 tartózkodás mellett fogadta el a közgyűlés.