A cégcsoport emellett hűtőrendszereket, megmunkált és zsugorított fém alkatrészeket, elasztomer összetevőket, vágószerszámokat, fém bevonatokat és fröccsöntő szerszámokat is gyárt, valamint teljes körű informatikai szolgáltatásokat (IT) és tervező mérnökségi szolgáltatásokat is nyújt különféle ipari szegmensek részére. A Motherson a világ 21 legnagyobb autóipari beszállítójának egyike több mint 150 000 embert foglalkoztatva 270-nél is több gyárában 5 kontinens 41 országában. A 2020/21-es üzleti évben a cégcsoport több, mint 9,8 milliárd dollár értékesítési árbevételt generált.