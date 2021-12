Megtudtuk, a járda felújítását az is indokolta, hogy a társasházak előtti téren hozták létre a város első idősek számára kialakított kondiparkját, amely így könnyebben, biztonságosabban megközelíthető. A polgármester arról is beszámolt, hogy a kondipark közvilágítását a napokban építették ki, így az esti órákban is használhatják a sportolni vágyók. Csányi József arról az örömhírről is szót ejtett, hogy egyedi kormánydöntés alapján mintegy 470 millió forint támogatást kap Kiskunfélegyháza. Ebből az összegből további városközponti járdákat és utakat újítanak fel.