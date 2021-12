Dr. Fülöp Tamás rektor is értékelte az évet. Elmondta, hogy a kuratórium döntése alapján minden feltétel adott, hogy dinamikus fejlődési pályára álljon az egyetem, amihez stabil intézményi keretekkel rendelkeznek. Az idei évben komoly előrelépés történt a hatékony, üzleti alapú működés felé. A következő időszak arról szól majd, hogy működésüket tovább optimalizálják. Elkészült az egyetem középtávú fejlesztési terve is. Új tudásközpontok jöttek létre idén, új szakokat indítottak, és hallgatói szolgáltatások fejlesztése lesz kiemelt feladat. Sikeresen lezárnak több, tudományos kutatások és a szolgáltatások fejlesztését célzó pályázatot és új, piaci alapú kutatás-fejlesztési pályázatokat indítottak. A fentarthatóság a tudást magát is érinti: magasabb szintre emelik a publikációs aktivitást, a kuratórium támogatja az egyetem azon törekvését, hogy a világ legjobb kiadványaiba kerüljenek a tudományos írásai. Mint fogalmazott, büszkék arra is, hogy létrejött az egyetem és a PADME Alapítvány gondozásában a világhírű a budapesti Centre For Long-Term Sustinability, a hosszútávú fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudományos munka új központja. – A jövő elkezdődött az egyetemen - kezdte a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumának évzáró sajtótájékoztatóját Lezsák Sándor, kuratóriumi tag, és elmondta, hogy jelenleg a sikeres modellváltás finomhangolása zajlik.