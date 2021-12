Idén mintegy nyolcvan család ajánlott fel egy vagy több cipősdoboznyi ajándékot (volt, amelyik ötöt is), így összesen 135 csomag gyűlt össze.

Mint Sitha Groß tagintézményvezetőtől megtudtuk, az önkormányzattól kapott lista, az életkor és a kívánságok alapján személyre szabottan tudták összeállítani a meglepetéseket, a kisebbeknek főleg játékokkal pakolták tele a dobozt, a nagyobb gyerekeknek sál, sapka, kesztyű került bele, de minden pakkba jutott édesség, mellé pedig fogkefe és fogkrém is, és a csomagot a végén meg is címezték. Sitha Groß és Ingeborg Müller, a programért felelős pedagógus is hangsúlyozta: a legnagyobb ösztönző erő és öröm számukra a megajándékozott gyerekek boldogsága.