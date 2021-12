Alaposan elcsodálkozhattak a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely egykori raktárépületének felújításán dolgozó munkások, amikor a vakolatot leverve egy festett, míves cégér került elő a napokban, majd, aztán még egy.

Egy Ford „A” modell alatt Vecsey Jenő neve olvasható. A felfedezésnek az Élet a régi Kecskeméten Facebook-csoportban ment először híre, és gyorsan kiderült: közel száz éve abban az épületben működött az okleveles gépészmérnök Ford-márkakereskedése.

Mint Hlbocsányi Norberttől, a Bács-Kiskun Megyei Levéltár főlevéltárosától megtudtuk: Vecsey Jenő 1906-ban hozta létre cégét Budapesten, majd 1929-ben befektetők segítségével a saját részvénytársaságát, amely műszaki eszközök, gépek, villamos berendezések kereskedésével, gyártásával, javításával foglalkozott (a gépek alatt személy- és teher-automobilokat, autóbuszokat, motorokat, traktorokat is értve). Kecskeméten 1928-ban nyitotta meg kereskedését a Bethlen körút 16. szám alatt, ekkor kérvényezte a Városi Tanácstól a cégjelző táblákat. A hírös városban Ford személyautók és Fordson traktorok, valamint alkatrészek, gépszíjak, golyóscsapágyak árusításával foglalkozott, de autó- és traktorjavítást is vállalt. Érdekesség, hogy az épület másik felében pedig ifj. Zaboretzky Ferenc hengermalma működött.

A Ford márkakereskedés nem sokáig tudott megmaradni, az 1931-es Kecskeméti Közlöny szerint a városban összesen 68 automobil volt, de a hazánkba is begyűrűző nagy gazdasági világválság miatt öten leadták a rendszámot és leállították az autót, tizenketten pedig végleg visszaadták az autótartási engedélyüket is. Vecsey Jenő így vevők híján már három év után kénytelen volt bezárni üzletét.

Az épület később a zománcműhely raktára volt, de állapota egyre csak romlott, lassan életveszélyes lett.

Tavaly szeptemberben az akkor 85 millió forint forgalmi értékű ingyenes tulajdonba adását kérte a Magyar Pünkösdi Egyház kecskeméti gyülekezete, növekvő létszámuk és az ingatlanbérléssel járó nehézségek miatt. Ezt a képviselő-testület végül egyhangúlag meg is szavazta.

Nemrég elkezdődött a felújítás, és aztán napvilágra került a nem mindennapi különlegesség. A közösségi oldalon gyorsan megindult a találgatás, mi lesz a cégér sorsa, sokan aggódtak érte. Göde Ferenc, a pünkösdi közösségi ház építész-tervezője hírportálunknak adott interjújában igyekezett mindenkit megnyugtatni.

Vecsey Jenő okleveles gépészmérnöknek a Bethlen körút 16. számú házban működött az 1930-as években Lincoln FORD POROSON autóképviselete Forrás: BUS CSABA / Bús Csaba

Mint elmondta: noha nem műemlékről van szó, különlegessége miatt az egyház nyitott arra, hogy megőrizzék a falfestményeket. A szakember már ki is dolgozta erre a megoldást: az épületre öt centiméteres hőszigetelés fog kerülni, de a cégért nem fedik el, egy keret nélküli hőszigetelő üveggel védik meg, és teszik láthatóvá az arra járók számára. Tegnap egyébként már az első reklámfestmény mellett egy másik, ugyanolyan nyomait is lehetett látni (valószínűleg egy kirakat két oldalán helyezkedtek el). Ha lehet, ezt is meg fogják menteni az utókornak.

Göde Ferenc szerint az volt a szerencse, hogy annak idején rossz minőségű anyaggal vakolták le az épületet, így az elvált a cégérektől, és ezért maradhattak meg viszonylag jó állapotban.

Hajagos Csaba, a Kecskeméti Katona József Múzeum történész-muzeológusa szavai szerint teljesen lázba jött a felfedezéstől. Ő sem tudott a cégérek létezéséről, de kijelentette: intézményük minden szakmai segítséget megad, hogy megmaradhassanak. Szakmai állásfoglalást fognak készíteni, milyen helyreállításra-restaurálásra lenne szükség a régi festékfelület megóvása és jól láthatóvá tétele érdekében. A szakember úgy vélte, ez a gazdaság-, ipar- és kultúrtörténeti emlék egyfajta üzenet a jelennek, hogy Kecskemét már akkor olyan erős gazdasági alapokkal rendelkezett, hogy ide települjön a Ford márkaképviselete.

Több száz millió forintból épül a pünkösdi közösségi ház

Göde Ferenc további érdekességeket is elárult a pünkösdi egyház Bethlen körútra tervezett közösségi házáról, amelyet közel ezer négyzetméteren alakítanak ki. A régi épület tetőszerkezetét egy úgynevezett szegecselt acélrácsos tartó adja, ilyen jellegű szerkezetet használtak Budapesten a Szabadság hídnál. Ez teljesen jó állapotban van, így megtartják, akárcsak a 60 centiméter széles téglafalakat. Egyébként az épület kívül-belül megújul, a közel 300 fő befogadására alkalmas nagyterem mellett a közösségi házban lesznek klub- és oktatási helyiségek, gyermekfoglalkoztatók, kert és fedett terasz is.