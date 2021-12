– Nehéz évet, hónapokat tudhatunk magunk mögött, de az ünnephez közeledvén most sem feledkezünk meg erdélyi barátainkról – hangsúlyozta Trencsényi-Csiha Tímea. – Jó kapcsolatot ápolok a kollégium tanáraival, akiket évekkel ezelőtt ismertem meg. Tudjuk, hogy ajándékaink mindig jó helyre kerülnek. Kaptunk tőlük egy listát, melyen ötven gyermek neve és korosztálya szerepelt, ez alapján készítettük el a csomagokat. A csoportjaink közösségi felületén közzétettem a neveket, melyből minden támogató család választhatott.

Van, aki egy gyermek ajándékát vállalta fel, de többen is akadtak, akik 2-3 erdélyi kis barátunknak készített csomagot.

Elsősorban meleg ruhára, sapkára, zoknira, sálra, valamint írószerre volt szükségük, így az ajándékok is ezeket tartalmazták. Egyik tagunk nagymamája több sálat is kötött, hatalmas szeretettel. A listán ötven gyermek neve szerepelt, de a tapasztalat azt mutatja, hogy karácsony előtt újabb gyermekek kerülnek be az otthonba, mert a családjuknak elfogy a pénze, nem tudnak fűteni, nem jut élelemre, így rájuk gondolva több csomagot viszünk ki magunkkal – részletezte a tánccsoport vezetője.