Kamion stop:

2022. január 1-től az e-matrica rendszerben több új, eddig díjmentesen használható gyorsforgalmi útszakasz is fizetőssé válik. Többek között az M30-as autópálya Miskolc-észak és Tornyosnémeti közötti szakaszára (az M30-as autópálya Miskolcot elkerülő szakasza továbbra is díjmentes), és az M85-ös autóút Sopron-kelet és Sopron-észak közötti szakaszára is matricát kell majd vásárolni. A pontos részletekről az erre vonatkozó rendeletből, illetve a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatán kaphatnak tájékoztatást az autósok.