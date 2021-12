Szerdán 14 órától az Újévi Babona Kalandok – Avagy mit is tegyél és mit ne tegyél újévkor című előadás a szilveszterhez kapcsolódó hiedelmeket és babonákat foglalja össze, mutatja be a közönségnek. Juhász Nándor intézményvezető elmondta, hogy minden látogató ajándékot kap, és a legszerencsésebb vendégek egyéves könyvtári tagságot is nyerhetnek.