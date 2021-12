Vizsgáltassuk meg a gombákat!

Sokan gyűjtik elszeretettel a gombát, hiszen nem csak finom, de egészséges is. Viszont nem árt az óvatosság, hiszen számos mérgezővel is találkozhatunk, ezért fontos – ha nem értünk hozzá – szakemberrel megvizsgáltatni a gombákat.

– A gombagyűjtés az egyik legrégebbi erdei haszonvétel, ami jelenleg is nagy népszerűségnek örvend, mivel kiváló táplálék az ember számára, sokféle módon elkészíthető! Alapvető szabály, hogy aki biztonsággal nem tudja felismeri a gyilkos galócát, az ne szedjen gombát! Az ehető és mérgező gombák közötti különbséget a gombászók általában felismerik, de a legbiztosabb az, hogy ha kicsit is bizonytalanok vagyunk, akkor a városi piacokon tevékenykedő gomba-szakellenőröknél mutatjuk be a szedett gombákat! Saját fogyasztásunkra személyenként napi 2 kilogramm gyűjthető! – mondta el Kammermann Péter.