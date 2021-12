Szemlér Ákos, a kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola testnevelő tanára pár éve egy barátja javaslatára kezdte a hidegadaptációt, a szervezet hidegtűrő képességének fejlesztését, majd felvetődött benne, hogy kipróbálná a jeges vízben való merülést is, hiszen ez gyorsítja a szövetek regenerációját, javítja a vérkeringést és erősíti az immunrendszert is. Fokozatosan rájött, hogy a hideg víztől való irtózásunk nem fiziológiai eredetű, hanem úgymond ez is „agyban dől el”. Megtanulta a szükséges speciális légzőgyakorlatokat, majd egyre hidegebb vizekben merült. Eleinte otthon, a kádban, majd egy kertben ásott gödörben „wellnessezett”, az elmúlt és a mostani télen pedig egy kecskeméti pihenőpark tavában fürdőzik hetente egyszer. Idővel Fest Ákos is csatlakozott hozzá, aki elmondta: már gyermekkorában imádta a hideget, hógolyózásból alig lehetett beparancsolni, és az volt az álma, hogy jeges vízben mártózhasson. Számára a hideg levegő és víz egyáltalán nem kellemetlen érzés, hanem élmény. Ugyanakkor hangsúlyozta: nem a sorsot akarják kísérteni, és bebizonyítani, hogy bárkinél keményebbek, nem szoktak a határig elmenni, időben kijönnek a vízből, és mindig legalább ketten vannak.