A szervezők kézműves-foglalkozásra várták a napokban az érdeklődőket. Különböző anyagok felhasználásával hóemberes téli tájat lehetett készíteni, de többen olyan kreatívak voltak, hogy készültek rénszarvasfejek papírtálca felhasználásával, vagy éppen agancsok is a kimaradt anyagokból. A résztvevők feldíszítették a könyvtár karácsonyfáját, illetve a fogadóteret is, így az idei év hátralévő részében már ebben az ünnepi környezetben fogadhatják az olvasókat.

– A díszítéssel beneveztünk Telegdi Ágnes írónő közösségi oldalas játékába is, ahol a könyvtárak egy kicsit így is meg tudják magukat mutatni. Emellett részt veszünk a szabadszállási világító kalendáriumjátékban is. Decemberben az egyik este könyvtárunk lesz egyedi díszbe öltöztetve. Erre az alkalomra apró ajándékkal is készülünk – mondta elportálunknak Vass Roland könyvtárvezető.

A rendezvény keretében átadták a diákkönyvtárosok kitüntetéseit.

Az Év diák­könyvtárosa megtisztelő címet 2015 óta osztja ki az arra érdemesek között az intézmény vezetése.

– A cím elnyeréséhez kell egy kis plusz, hiszen a többség az alapelvárásokat teljesíti, megtanul dokumentumokat visszaosztani, számítógéppel kölcsönzést lebonyolítani. Az elbírálásnál nagyon sokat nyom a latban a példamutató hozzáállás, a könyvek és az olvasás iránti szeretet, a programokon való aktív részvétel is. Idén Magyar Roxána 5. osztályos tanuló érdemelte ki az Év diákkönyvtárosa címet, aki egész évben szorgalmasan látogatta könyvtárunkat, és rengeteget tett ezért az elismerésért – tette hozzá Vass Roland.

Az év még koránt sem ér véget a könyvtárosok számára. Az évzáró háttérmunka mellett készülnek december 31-re, a Petőfi Sándor születésének 198. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségre.