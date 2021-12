Egyre több roma fiatal nem csak szakmát szerez, hanem tesz sikeres érettségi vizsgát is, valamint, egyre nő azoknak a fiatal romáknak a száma is, akik valamilyen felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat és szereznek diplomát, vannak, akik több diplomával is büszkélkedhetnek. Közülük többen is a szociális-és oktatási területen helyezkedtek el és segítik a hátrányos helyzetű családokból érkező fiatalokat.