A kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtárban mutatták be a szerző új könyvét, amelyben Szepesvári Bánk cukrász receptjeit irodalommal, költészettel fűszerezve mutatja be, a kötethez a képeket ezúttal is Beischlag Szilvia készítette. A macik Vladár Éva gyűjteményéből valók, a könyv szövegeit, verseit ő és Paul Crowson fordította angol nyelvre, míg a kötet tervező-szerkesztője Friebert Tibor.