Idén is nehéz évet zár a jászszentlászlói önkormányzat. A település életét a koronavírus-világjárvány mellet a madárinfluenza is sújtotta, ami komoly gazdasági kihatással van a község gazdálkodására. A polgármester elmondta, a járványügyi védekezésre fordított költségek és a központi költségvetés elvonásai nagyon súlyosan érintik az önkormányzatot.

A madárinfluenza-járvány okán az iparűzésiadó-kiesés egyelőre csak becsülhető, de minden bizonnyal eléri a húszmillió forintot.

Társadalmi hatásai közt említheti, hogy a szigorodó állattartási feltételek miatt sokan felhagynak a liba- és kacsatenyésztéssel, ezért családok sokasága marad munka nélkül.

Nagy András hangsúlyozta, bevételeik növelése érdekében az önkormányzat mezőgazdasági termelést is folytat. Ám idén ez sem sokat hozott a konyhára. A szőlőültetvényeket az aszály sújtotta, így jelentős, 60 százalékos volt a termeléskiesés. Az aszály a szántóterületeken is komoly kárt okozott, a lucernát a szokásos négy kaszálás helyett kétszer tudták csak betakarítani, ezért az idén ősszel kiszántották és a helyére rozst vetettek. Az erdőművelés is veszteséges volt, a fa felvásárlási ára ugyanis további tíz százalékot esett.

A polgármester azt is elmondta, hogy a nehézségek ellenére több jelentős fejlesztés is megvalósult a községben. Kiemelte az új bölcsőde megépítését, amely 151 millió forintos uniós forrásból valósult meg. A másik fontos és örömteli előrelépés, hogy végre teljesen megújult a Jászszentlászlót Móricgáttal összekötő út. A helyiek nagy örömére idén áprilistól újra van fogorvosa a településnek. A fogászati ellátáshoz az önkormányzat ingyen biztosítja a rendelőt. Jövőre szeretnének egy új panorámaröntgent vásárolni, ezzel is segítve a magasabb színvonalú ellátást.

Nagy András arról is szólt, hogy az önkormányzat anyagi helyzete sokkal feszesebb, mint az előző években volt.

Az adóbevétel 133 millió forintról mintegy 36 millióra csökkent, ami többek között a Fókusz Takarékszövetkezet megszűnésének, illetve a járvány miatt meghozott szigorításoknak köszönhető.

Ebből fakad, hogy az önerős fejlesztésekre kevesebb forrás jut, a felújításokat főként a pályázatokból valósítják meg. Így sikerült négy belterületi utat felújítani. Folytatódott a csapadékvíz-elvezető csatornahálózat rekonstrukciója is, ami 70 millió forintos beruházás keretében jelenleg is zajlik. A fejlesztés során záportározókat is létrehoznak, hogy visszatartsák a lehullott csapadékot. A térség legnagyobb problémája ugyanis a vízhiány és az elsivatagosodás.

A polgármester beszámolt arról is, hogy több mint 1,3 milliárd forint uniós forrásból hamarosan új szennyvíztisztító telepet építenek, az ehhez szükséges százötvenmillió forintos önrészt a magyar kormány biztosítja. A fejlesztéssel számtalan probléma oldódik meg a faluban, megújul a csatornahálózat egy része is, és a Szankról érkező szennyvizet a külterületen vezetik el, így csökken a falu belső vezetékeinek a terhelése, illetve a nyáron tapasztalható bűz is.

Azt is megtudtuk, hogy az önkormányzat tervezi energetikailag korszerűsíteni és egy emelet ráépítésével bővíteni a négy tantermes iskolaszárnyat, a gyermeklétszám ugyanis folyamatosan emelkedik a községben. Tervezik még a faluközpont rehabilitációját, ennek során a játszóteret a sportpályára költöztetik, ahol biztonságosabb körülmények és új játszóeszközök várják majd a gyerekeket. A játszótér helyén pedig pihenőparkot alakítanak ki.

Írásban küldhették el észrevételeiket a jászszentlászlóiak

Az online közmeghallgatásra panasz érkezett az ivóvíz minőségével kapcsolatban, miszerint az gyakran ihatatlan és büdös.

Polgármester válaszából kiderült, hogy az üzemeltetés a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. feladata, a panaszokat eljuttatják hozzájuk. Az önkormányzat abban tud segíteni, hogy fertőtlenítő tisztításokat kezdeményez.

Észrevétel érkezett hulladék­szigetek körül tapasztalható anomáliával kapcsolatban is. A lakosság sokszor ugyanis oda nem való hulladékot kirak, a szolgáltató pedig nem győzi az elszállítását. A polgármester elmondta, azt remélték, hogy a kihelyezett térfigyelő kamerák visszatartják az illegális szemetelőket, de a felismerhetetlen tettesek lesötétített kocsikból pakolják ki a szemetet és teszik szemétdombbá a falu egyes részeit. Az önkormányzat egyelőre tehetetlen, de nem tervezi a hulladéklerakó szigetek megszüntetését, mert félő, hogy akkor a szemetet a dűlőutak mellé rakják ki – érvelt a polgármester.