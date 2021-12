Az ifjúsági irodalomban hiánypótlónak számító könyv megírásának ötlete hat hónappal ezelőtt, egy álmatlan éjszaka született meg Adrienn fejében. A szerző magánkiadásban készítette a közel kétszáz oldalas kötetet.

– Több mint öt éve foglalkozom főállásban gyermekekkel, így nap mint nap megtapasztalom, hogy a digitális világ miként szippantja magukba őket. Ennek okán született meg a 7-14 éves korú lányoknak az ifjúsági napló, amiben fel tudják jegyezni életük napi történéseit, titkaikat, élvezetes feladatok teszik lehetővé, hogy objektív képet, hasznos tippeket kapjanak az őket körülvevő világról. A könyvben helyet kaptak találós kérdések, kézműves feladatok, szabadidős ötletek, napi hasznosságok, az illemmel, a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek, melyek a tanulásban is hasznosak lehetnek. A könyvet a „tinik pszichológusának” szántam, aminek társaságában kibontakozhat, lecsendesedhet, kifejezheti önmagát, és a legfontosabb, hogy szüleit is be tudja vonni a tevékenységekbe. A kiadvány lényegében játékos bevezetés a nagybetűs életbe – foglalta össze a kötet tartalmát és mondanivalóját a szerző.