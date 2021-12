– Sok probléma van a belterületi utakkal. Igazuk van a kritizálóknak, az úthibákat mi is látjuk. Az úthibák nem az elmúlt egy-két évben keletkeztek, de a felújításokat a pénzügyi lehetőségek szabják meg. A nem önkormányzati fenntartású utak esetében is kőkemény harc van a támogatásokért az önkormányzatok között, mert nincs automatikus kormányzati támogatás. Mindehhez kellenek megfelelő pályázatok és jó lobbi is. A következő év tavaszán megkezdődhet a Szank és Kiskunmajsa közötti út felújítása, ami érinti a majsai Fő utcát is. Kormánydöntés született tavaly már arról, hogy a Kiskunmajsára vezető, rossz állapotú utakat felújítják. A Tázlárra vezető út mellett a kígyósi utat, ami a Szabadkai és Zrínyi utcákat is érinti, valamint a Kömpöcre és Csólyospálosra vezető utakat is, utóbbiakat egészen a megyehatárig – számolt be a polgármester.