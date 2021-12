– Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden évben szűrésen kell részt vennünk, és ennek mindig része a rákszűrés, a férfiaknak bizonyos kor fölött a prosztataszűrés. Ezzel a kezdeményezéssel is szeretnénk példát mutatni férfitársinknak, és ösztönözni kívánjuk azokat, akik esetleg még nem szánták rá magukat a vizsgálatokra. Talán nem is az összeg nagysága, hanem a szervezés szellemisége a fontos – hangsúlyozta a repülőbázis parancsnoka.

Az persze a feleségektől, barátnőktől is függ, hogy a kampány lezárultával is maradhat-e a szakáll… A bázisparancsnok férfiasan bevallotta: ő az első évben bajuszt növesztett, de felesége ennek nem annyira örült, ezért ő azóta erkölcsileg támogatja az állomány tagjait. Ugrik Csaba kérdésünkre azt is kijelentette, a vadászpilótáknak sem okoz gondot az arcszőrzet a maszk és sisak alatt.