A községben 147 idős embernek állítottak össze csomagot. Ezenkívül kap 60 szociálisan rászoruló család is, illetve a 14 év alatti gyerekeket is megajándékozzák karácsonyra. A helyi vállalkozók is hozzájárultak az ajándékozáshoz. A hétvégén vasárnap 16 órakor gyújtják meg a harmadik gyertyát a falu adventi koszorúján, előtte karácsonyfa-díszítő versenyt rendeznek, melyre tíz család jelentkezett.