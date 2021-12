– Milyen fejlesztéseket emelne ki a tervek közül?

– Ahogy azt az elmúlt években is tettük, az önkormányzat saját bevételeit is előre meghatározott ütemterv mentén fordítjuk beruházásokra. Az elmúlt egy évben szinte minden fejlesztést igénylő közterület tervezőasztalra került, és több csomagban elkészültek az utakra, parkok fejlesztésére vonatkozó koncepciók, amelyeket az elkövetkező években önerős fejlesztésekként tervezünk megvalósítani. Ezzel párhuzamosan a 2021–27-es uniós források pályázati előkészületeit is megkezdtük. Ezekből a forrásokból elsősorban saját intézményeink – elsősorban az óvodák – felújítására kerülne sor, továbbá kerékpárutak építése és az ipari park fejlesztése is a tervek között szerepel. Dolgozunk a Molnártelepi út rekonstrukcióján, a Zöld Város projekt kiterjesztésén a teljes Kossuth utcára, elkészült a Fürdőszálló és a strand megújításának koncepciója, amit 2022 év elején nyilvános fórum keretében be is mutatunk a lakosságnak. Az elmúlt napokban újabb egyedi kormánydöntés kedvezményezettje lett Kiskunfélegyháza, amikor mintegy félmilliárd forint támogatást kapott az önkormányzat kiemelt útjaink felújítására.