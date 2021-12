– Valamikor az emlékpark igazgatója is voltam, így láttam azt, hogy sok gyerek érkezik oda, főleg ötödikes korban, amikor tanulják a Gesta Hungarorumot. Amikor írtam ezt a könyvet, megpróbáltam erre is tekintettel lenni. A nemzeti identitásunk meghatározóiról – többek között a Gesta Hungarorumról is – nem mindegy, hogy mit tudunk, és az sem, hogy hogyan tanulunk róluk. Nagyon érdekesek voltak azok a visszajelzések is, amiket több oldalról kaptam már, hogy ez tanagyag lehetne. Ennek örültem természetesen, mert kicsit ez a szándék is vezérelt, hogy közérthető munka legyen, noha a tudományos szempontokat nem szerettem volna mellőzni belőle. Olyan segédanyagot raktam össze, aminek a lényege, hogy a gyerekek is remélhetőleg kézbe tudják venni – mondta Horváth Gábor.