Újabb egy héttel, december 12. vasárnapig meghosszabbítja a kormány az oltási akciót. Így a jövő héten is minden nap várják a kórházi oltóhelyek azokat, akik a koronavírus elleni vakcina első, második vagy harmadik, megerősítő dózisát szeretnék megkapni. A kórházak országszerte továbbra is megemelt oltási kapacitással vannak nyitva. Bács-Kiskun megyében Kecskeméten, a Nyíri úti Rendelőintézetben és a Csabay Géza krt-i Bőrgondozóban, illetve Baján, Kalocsán, Kiskunfélegyházán és Kiskunhalason reggel 7-től este 7-ig várják az oltásra érkezőket. Erről a koronavirus.gov.hu ad tájékoztatást, ahol a kórházi oltóhelyek pontos listája is megtalálható– írja a bkmkh.hu.