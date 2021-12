A Szegedi Szakképzési Centrumhoz tartozó Csonka János Technikum diákjai Tóthné Biró Zsuzsanna igazgatóval érkeztek kedden a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisra. A reptérről szóló rövid ismertető után megnézhették két Gripen felszállását és a vadászgépek szerelését is a javítóhangárban, sőt még a katapult-és a fegyverműhelyt is megmutatták nekik.

A Csonka János Technikumban gépjármű-mechatronikai technikus, karosszérialakatos és járműfényező szakmák mellett rendészeti őr és közszolgálati technikus képzés is zajlik. Az iskola tavaly csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz, amely azt jelenti, hogy hazafias- és honvédelmi nevelésben is részesülnek. Honvédelmi alapismeretek tantárgy mellett olyan, a mindennapi életben is használható tudásra is szert tehetnek, mint például az elsősegélynyújtás, a terepen való tájékozódás vagy az önvédelem.

Mint Bezsenyi Tamás főtörzszászlóstól, a bázis vezénylőzászlósától megtudtuk, a szegedi diákok meghívásának legfőbb oka, hogy célzott toborzást hirdettek a repülőműszaki szakemberek képzésére.

A tanulóknak szerették volna kicsit megmutatni, milyen egyáltalán a reptér, hogyan működik, milyen lehet itt dolgozni. Kérdésünkre, miszerint a toborzás oka az lenne, hogy kevés a repülőgépek karbantartásáért felelős szakember, Bezsenyi Tamás kijelentette: mostani működésükben ez nem okoz gondot, inkább a jövőbe tekintve előregondolkodnak. Hiszen 2024-ben érkezik a bázisra az augusztusi repülőnapon is bemutatott KC-390-es szállító repülőgép, amely nyilván ad majd bőven feladatot.