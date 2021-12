Horváth Attiláné, a Városi Szociális Közalapítvány elnöke elmondta, hogy egész évben segítik a hozzájuk forduló sokakat, de karácsony időszakában még koncentráltabban igyekeznek megkönnyíteni a rászorulók életét, és próbálnak szép pillanatokat lopni szívükbe. Kecskeméten több ezer embert segítenek számos területen, többek között tűzifával, különböző segélyekkel és ösztöndíjakkal. Karácsonyra készülve négy óvodába és négy iskolába összesen 350 gyermekeknek szánt ajándékcsomagot juttattak el és még hátravan a hajléktalanszállón tartózkodók megvendégelése: őket töltött káposztával várják december 24-én este és ajándékokat is kiosztanak közöttük. Kiemelt figyelmet fordítanak az ágyhoz kötött emberek, illetve a tanyákon élők irányába is. Az elnök hozzátette, hogy karácsonykor is, csakúgy, mint az esztendő bármely szakában, az önkéntesek folyamatosan figyelemmel kísérik a környezetükben élő rászorulók helyzetét és segítik őket.