– Tavaly óta némi elmozdulás tapasztalható a keresletben a minőségibb és drágább virslik irányába. A legnépszerűbbek a minőségibb juhbeles, bécsi és frankfurti virslik. Azt is látjuk, hogy az előző évekhez képest a sertésből készült virslik felé tolódott el vásárlóink érdeklődése, a szárnyas virslikből inkább a jobb minőséget keresik – mondta Kónyáné Zsuzsa, a kecskeméti Szil-Coop csemege osztályának vezetője, hozzátéve, hogy a vevők kedvelik a füstölt és műbeles virsliket is, és állandó a kereslet a közepes árkategóriában versenyző virslifajták iránt is.