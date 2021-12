Mint megtudtuk, a hósármány a legészakibb elterjedésű sármányfaj, a sarkkörön túl költ. Szereti a sziklás, köves területeket és vízpartokat is, ám télen délebbre húzódik, és kisebb-nagyobb csapatokban telel például tengerpartokon, így ebben az időszakban a Kárpát-medencében is találkozhatunk ezzel az élőlénnyel. Hazánkban előnyben részesíti a pusztákat, bár a Balatonnál, Kis-Balatonnál és a Duna mentén is meg szokták figyelni. Költőhelyén főleg rovarokkal táplálkozik, télen inkább magvakat fogyaszt.