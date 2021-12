Idén is fontos szerepet játszott a gyűjtésben a Gombkötő Márk által alapított Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány, pénzt adományozott a Magyarvíz Kft. és mint minden évben, Felsőlajos önkormányzata is, a Tesco pedig ételcsomagot biztosított. A lajosmizsei önkormányzat közreműködésével nagy mennyiségű bébiételt szereztek Pápáról, de a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is adományozott bébitápszert. A Folplast Kft. is segített a csomagok összeállításában és az önkormányzati intézmények, az óvoda, a bölcsőde és az IGSZ is. A helyi önkormányzati képviselők, Belusz László, Borbély Ella és Péli Szilveszter, illetve Basky András polgármester is tevékenyen részt vettek a gyűjtésben anyagi és természetbeni felajánlásokkal. Az Egészségház orvosai, dr. Takács Vilmos és dr. Dutkon Alexandra is segítették a jó ügyet, játékokat és szájápolási termékeket felajánlva. Józsáné Kiss Irén elmondta, hogy több helyi vállalkozó is tett felajánlást és számos magánszemély is aktívan közreműködött a segítésben.