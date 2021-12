– A karácsony előtti időszak sosem egyszerű, óriási a sürgés-forgás, rengeteg vásárló érkezik, ráadásul előrendelésekből is akad bőven. Bár idén azt tapasztaltuk, hogy már no­vember végén is a karácsonyra készülnek az emberek, sokan továbbra is az utolsó héten jönnek. Nagy tömegre számítunk, a sor már most is óriási, és ez reggel 7-től este 7 óráig, egészen 24-e délig nem szokott változni – avatott be minket Tóth Nóra, az Ezüstpikkely egyik tulajdonosa.