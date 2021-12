Bábel Balázs leszögezte: a város és a főegyházmegye fenntartja, hogy az elkerülőre csak személyautók hajthatnak majd fel, viszont az önkormányzat elképzelése szerint egy teherforgalmat kiszolgáló útra ugyancsak szükség lesz. Ennek nyomvonala még nem ismert, de az érsek nem is akar belefolyni a tervezésébe, mert az szerinte a város kompetenciája. Rámutatott továbbá, hogy a Font Sándor honatya ünnepek előtti sajtótájékoztatóján megjelent tüntetők szlogenje a „Miénk a tér, nem az érseké!” helytálló, hiszen bárki járhat-kelhet rajta, és ez így is marad, tehát nem látja értelmét az indulatoknak. A Szentháromság tér megváltozott jogi státuszát firtató kérdésünkre Bábel Balázs elmondta: nem ők indítványozták sem a teljes terület átvételét, sem pedig a százéves időtartamot. Az Országgyűlés elé terjesztésről az Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság hozott döntést, igaz, tőlük valóban kértek segítséget, miután a város nem akarta támogatni a leletegyüttes megmentését. Bár a százéves vagyonkezelésbe adás ténye őt is meglepte, nem tagadja, hogy örül neki, hiszen így végre zavartalanul folytatódhat a munka, közben pedig garantálni tudja, hogy a terület mindenki számára használható marad. Kiemelte: rendezvényeket szintén engedélyezni fognak az elkészült téren, bár itt elsősorban kulturális és művészeti eseményekre gondol, hiszen nem oda illő zenei programoknak vagy főzőversenyeknek inkább az Érsekkertben van a helye, mintsem egy templom előtt.